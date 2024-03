Poszukiwani listami gończymi w rękach słupskiej policji. Ciekawe są okoliczności ich zatrzymania

W środę funkcjonariusze z Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji I w Słupsku zatrzymali trzech mężczyzn poszukiwanych przez sądy listami gończymi.

- 28-latek poszukiwany był w związku z kierowaniem pojazdem pomimo sądowego zakazu. Mężczyzna miał do odbycia karę prawie pół roku pozbawienia wolności i został zatrzymany w autobusie miejskim - mówi mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. - Funkcjonariusze pochwalili go za stosowanie się do wyroków sądu pod kątem kierowania pojazdami, jednakże z uwagi na wydany list gończy, mężczyzna został zatrzymany i najbliższe miesiące spędzi w zakładzie karnym.

Kolejny poszukiwany mężczyzna został zatrzymany na jednej z ulic Słupska.

- Funkcjonariusze w wyniku prowadzonych czynności operacyjnych ustalili samochód, którym 37-latek może się przemieszczać i zatrzymali go do kontroli - relacjonuje rzecznik. - Policjanci zgromadzili również informacje, że mężczyzna może mieć związek z kilkoma kradzieżami i włamaniami, do których w ostatnim czasie dochodziło na terenie Słupska. Mundurowi przeszukali miejsce jego zamieszkania, gdzie poza kilkoma łupami z kradzieży znaleźli... kolejnego poszukiwanego listem gończym!