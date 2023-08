Potańcówka nad jeziorem w Czarnej Dąbrówce. Pogoda zamówiona (WIDEO)

- Mamy to! 14 sierpnia w poniedziałek będzie okienko pogodowe i potańcówka na jeziorem w Czarnej Dąbrówce - zapewnia Beata Łozowska, szefowa GK w Czarnej Dąbrówce. - Zapraszamy od godziny 18. W programie koncert Dominika Kaczmarskiego, wokalisty prezentującego muzykę disco polo , występ kapeli z Marszu z solistką Moniką Jakubek, wakacyjna biesiada przy stołach z akordeonistą Maciejem Finster i prowadzącym imprezę Robertem Jakubkiem. Finałem naszej potańcówki nad jeziorem będzie zabawa taneczna z dj Robertino. W czasie trwania imprezy stoiska gastronomiczne i handlowe. Dla pierwszych uczestników zapewniamy miejsce przy stołach oraz specjalnie przygotowane na tę okazję śpiewniki biesiadne.

- Działamy nawet w najmniejszych miejscowościach - mówi Monika Miszk, pracownik Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce. - Szczególnie tam, gdzie nie ma świetlic wiejskich. Chodzi przede wszystkim o to, aby wyciągnąć dzieciaki z domu, sprzed telewizora i ekranu telefonu, bo nasze zabawy najczęściej odbywają się na świeżym powietrzu. Podwórkowe zabawy wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Często korzystamy z chusty Klanzy, puszczamy bańki mydlane, śpiewamy, rysujemy. Wracamy do gier często już zapomnianych. Wśród proponowanych przez nas zabaw znajdują się m.in. "rybka i rybak", „Baba Jaga patrzy”, „gąski, gąski do domu”, "stary niedźwiedź mocno śpi".

Kolejne spotkania w ramach blokowisk zaplanowano na: 10 sierpnia Wargowo, 17 - Kozin, 24 - Bochówko, 31 - Bochowo.