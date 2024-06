Potężna chmura szelfowa na Ustką. Na szczęście potopu nie było

Burza nad Ustką na szczęście nie dała się we znaki mieszkańcom i turystom. Szybko przeszła w kierunku wschodnim i północno-wschodnim województwa pomorskiego. Szelf narobił szkód w Słupsku, jednak szczęśliwie nad Ustką nie był aż tak intensywny jak wyglądał.

W piątek nad Pomorzem przeszedł chłodny front atmosferyczny, na którym tworzyły się groźne zjawiska atmosferyczne, w szczególności gwałtowne burze. To spowodowało lokalne podtopienia. Nad Ustką czarne chmury zbierały się już rana, a później od godziny 15. Grzmiało. Błyskało. Strach było wyjść z domu.

To jednak nie koniec ekstremalnej pogody. Do Polski i nad wody Morza Bałtyckiego nadal napływać będzie ciepłe, upalne i wilgotne powietrze z północnego zachodu i z południa Europy. Pojawią się kolejne burze, które mogą przyczynić się do szkód i przerw w dostawie prądu elektrycznego. Uważajcie na siebie.