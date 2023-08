Powalone drzewa i stół do piłkarzyków. Kolejne zniszczenia w parku im. PCK w Słupsku

I nic się w tej kwestii nie zmieni. Przynajmniej na razie, gdyż w najbliższych planach miasta nie ma modernizacji parku im. PCK. A do połamanych ławek, pomazanej bazgrołami infrastruktury i leciwych urządzeń na placu zabaw dołączył ostatnio powalony stół do piłkarzyków. O ile niektóre działania wandali da się naprawić (niestety kamery monitoringu w głąb parku nie sięgają), tak większość nadgryzionych zębem czasu ławek, czy elementów małej architektury nadaje się już tylko do wymiany. O fatalnym stanie tego miejsca informowaliśmy całkiem niedawno, ale do naszej redakcji wpłynęły kolejne uwagi od mieszkańców – choćby o leżących od kilku dni na ścieżkach konarach drzew.

- W najbliższych dniach usuniemy gałęzie powalonych drzew oraz ustawimy przewrócony przez wandali stół do gry w piłkarzyki – powiedział „Głosowi” Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej.