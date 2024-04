Fatalny stan słupskich boisk. Obiekty przejdą generalny remont [ZDJĘCIA]

Fatalny stan niektórych słupskich boisk może skutecznie zniechęcić do wspólnej gry w piłkę. To nie tylko efekt ich długoletniej eksploatacji, ale również aktów wandalizmu, do których dochodziło w tych miejscach. Nierówne podłoże i dziury w nawierzchni nie tylko uniemożliwiają przyjemną zabawę na świeżym powietrzu, ale i narażają użytkowników na urazy.

W zdecydowanie najgorszym stanie są boiska w parku im. Witkacego, ale generalnego remontu domaga się również orlik przy ul. Krzywoustego. Na obiektach lubi gościć słupska młodzież. Jak zapowiedziało miasto, te boiska przejdą gruntową modernizację.