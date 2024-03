Pożar na cmentarzu w Ustce. Prawdopodobnie ktoś wrzucił do śmietnika zapalony znicz

Gęsty, trujący dym w pogodny poranek od razu przykuł uwagę przechodniów. Widać go było nawet z odległych części Ustki. Unosił się nad cmentarzem.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy w sobotę o godzinie 9.52. Do pożaru śmietników na cmentarzu pojechał jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Ustce - informuje mł. kpt. Piotr Basarab, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Słupsku. - Nie jest znana przyczyna powstania ognia. Nikt nie został poszkodowany.

Całkowicie spłonęły trzy duże plastikowe pojemniki do segregacji odpadów. Zostały z nich prawie same kółka. Strażacy błyskawicznie uporali się z zagrożeniem. Można jedynie przypuszczać, że przyczyną ognia, ale i zagrożenia dla środowiska, stał się wrzucony do śmietnika palący się jeszcze znicz. Pojemniki były przeznaczone do segregacji odpadów zielonych, szkła i plastiku, w którym dosłownie stopiły się resztki zniczy, doniczki i sztuczne kwiaty.