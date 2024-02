Prąd z morza na ląd. PGE Baltica realizuje badania geologiczne dla projektu Baltica 1

Projekt MFW Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW jest jednym z trzech realizowanych obecnie przez Grupę PGE projektów na Morzu Bałtyckim, oddalonym o ok. 80 km od linii brzegu na wysokości Łeby. Projekt ma już m.in. pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową, a za sobą pierwszy pełny rok badań wietrzności, prądów morskich i zafalowania. Projekt MFW Baltica 1 zostanie uruchomiony po 2030 roku.

Kolejne dwa projekty to Baltica 2 i Baltica 3, które razem utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW, Grupa PGE realizuje wspólnie z Ørsted. Zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW planowane jest do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku.

Tymczasem w Ustce trwają prace rozbiórkowe na terenie byłego przedsiębiorstwa połowowego Korab, gdzie powstanie baza operacyjno-serwisowa morskich farm wiatrowych Grupy PGE. W kwietniu teren pod jej budowę ma być już uprzątnięty.