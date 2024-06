Prokuratura prowadzi postępowanie karne w sprawie ordynatora słupskiego szpitala

Niestety, wciąż nie wiadomo, które zarzuty wobec ordynatora chirurgii potwierdziły się.

„Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania wieńczącego pracę powołanej Komisji Zarząd podjął decyzję, iż nie może on być upubliczniony ze względu na dobro osób których personalia mogłyby w ten sposób zostać zidentyfikowane.” - czytamy w oświadczeniu szpitala.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż „Ordynator Oddziału Chirurgicznego Ogólnego i Chirurgii Onkologicznej zwrócił się o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 10 kwietnia 2024 r. Wniosek został przyjęty.”

To nie jedyna zmiana. Odwołano także dotychczasowego przewodniczącego Rady Nadzorczej szpitala, a w jego miejsce powołano Tadeusza Jędrzejczyka, dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który ma się baczniej przyglądać sytuacji w słupskiej placówce.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Słupsku.

- Początkowo prowadziliśmy czynności w związku pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami, z których wynikało, że na terenie szpitala w relacjach pomiędzy pracującymi tam lekarzami i pielęgniarkami, może dochodzić do pewnych daleko nieprawidłowych zachowań – mówi Lech Budnik, Prokurator Rejonowy w Słupsku. - Mając na uwadze, że nie otrzymaliśmy formalnie zawiadomienia, pod którym ktoś by się podpisał, pracowaliśmy tylko na podstawie doniesień medialnych, to czynności przez nas wykonywane były w takim samym trybie, jak przy anonimowych zawiadomieniach o przestępstwie. Zleciliśmy więc przeprowadzenie czynności wyjaśniających, czy rzeczywiście doszło do przestępstwa, czy są podstawy do formalnego przeprowadzenia postępowania. Po tym sprawdzeniu przez policję informacji, doszliśmy do wniosku, że te dane, które policja zgromadziła, ustalenia, które poczyniła, dają podstawy do przeprowadzenia formalnego postępowania karnego – wyjaśnia prokurator Budnik. - Obecnie jest prowadzone postępowanie karne dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa z artykułu 218 paragraf 1a Kodeksu karnego, który mówi o złośliwym i uporczywym naruszeniu praw pracowniczych. W najbliższych dniach będzie wydana decyzja o formalnym wszczęciu postępowania i w trybie procesowym będzie gromadzony materiał dowodowy. Chciałbym podkreślić, że ta wstępna kwalifikacja jest roboczą kwalifikacją na podstawie tego, jaki materiał dowodowy został zebrany. Jeśli zostaną ujawnione inne czyny, noszące znamiona innych przestępstw, to wtedy stosowne decyzje będą wydane. Jeżeli w zgromadzonych materiałach dowodowych, lub podczas przesłuchań świadków, wystąpi okoliczność podnoszona przez pielęgniarki w artykułach prasowych, to oczywiście pod tym kątem też będziemy prowadzili postępowanie – tłumaczy Lech Budnik.

Tymczasem sam ordynator podkreśla, że zarzuty wobec niego są pomówieniami a on sam nigdy nie został przesłuchany przez zespół kontrolny powołany przez Radę Nadzorczą szpitala. Z kolei inna komisja powołana przez szpital uznała zarzuty za bezzasadne.