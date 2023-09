Pstryk! I jest zdjęcie. Na efekt trzeba poczekać. Zajęcia fotograficzne w Żukówku (WIDEO)

Jasiu Ryngwelski, znany na Pomorzu fotograf zamieszkał w małym Żukówku i od razu postanowił rozruszać młodzież. Organizuje zajęcia fotograficzne. Jego cel to oderwać dzieci od komórek i laptopów. Dzieciaki najpierw pstrykają zdjęcia, a potem wywołują je w ciemni. Trzeba przyznać taki fotograf i jednocześnie sołtys to prawdziwy skarb.

Klisze i ciemnia

Jak podkreśla sołtys Żukówka zajęcia z fotografii to świetny pomysł. - Zależało mi, aby naszych najmłodszych mieszkańców wyciągnąć z domów, sprzed telewizora, a przede wszystkim komórki - przekonuje. - Na razie chodzimy w teren robimy zdjęcia, a jesienią będziemy je wywoływać w ciemni. Wszystkie dzieciaki mają komórki, są przyzwyczajone do szybkiego efektu, robisz fotkę i masz ją natychmiast, w metodzie tradycyjnej na fotografię, efekt naszej pracy trzeba poczekać. A to chyba najlepsza satysfakcja.

- Moja pasja fotograficzna zaczęła się jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku - wspomina Jasiu Ryngwelski, sołtys Żukówka. - Wtedy jeszcze nie było takich sprzętów jak teraz. Były klisze, a zdjęcia wywoływało się w ciemni. To były piękne czasy. Bardzo nie chciałbym, aby to wszystko przeszło w zapomnienie, mam jeszcze kilka aparatów fotograficznych i postanowiłem je wykorzystać i pokazać dzieciakom, jaką pasją może być tradycyjne fotografowanie.

Na zajęcia uczęszcza Tomek. - Bardzo mi się podobają, jestem ciekawy co wyjdzie z moich zdjęć - mówi. - Fotografią interesuję się już od jakiegoś czasu, dlatego jestem bardzo zadowolony, że nasz sołtys robi takie zajęcia.

Razem z Tomkiem zdjęcia robi też Kinga. - Najbardziej pasjonujące jest to, że do końca nie wiadomo, co wyjdzie na zdjęciach - mówi nastolatka. - Już nie mogę doczekać się momentu, gdy wejdziemy do ciemni.