Radni PiS sprzeciwiają się likwidacji miejsc parkingowych w Słupsku

Radni PiS o likwidowanych miejscach parkingowych w ramach miejskich inwestycji mówili podczas konferencji prasowej zwołanej na Starym Rynku.

- Znajdujemy się na Starym Rynku. To w ostatnim czasie ikona różnych problemów, jakie mamy w mieście Słupsku. Przede wszystkim to tutaj jak w soczewce ogniskowane są problemy z ostatnich lat miasta. Pierwszym takim problemem jest kwestia parkingów - mamy przykład inwestycji, gdzie miejsca parkingowe zostaną w najbliższym czasie zlikwidowane, bo obejmie to wszystko płyta Starego Rynku. Ostatnich pięć lat – przykład ulicy Zygmunta Augusta, ulicy Piłsudskiego i innych ulic, które zostały w ostatnim czasie zmodernizowane pokazuje, że w Słupsku miejsca parkingowe są likwidowane. My mówimy stanowcze nie likwidowaniu miejsc parkingowych – mówił Jacek Szaran, radny z klubu PiS.

Zdaniem radnych miejskie inwestycje są źle koordynowane i nadzorowane.