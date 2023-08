Radni PiS uważają, że parking pod Starym Rynkiem to pomysł warty przemyślenia. Chcą, by prezydent porozmawiała z przedsiębiorcami [WIDEO]

Pomysł na budowę podziemnego parkingu zlokalizowanego bezpośrednio pod Starym Rynkiem przedstawili zarówno miejskim radnym, jak i prezydent miasta przedsiębiorcy, głównie gastronomicy, prowadzący swoje biznesy w pobliżu placu.

Przypomnijmy, że w ciągu dwóch najbliższych lat Stary Rynek ma kompletnie zmienić swoje oblicze i zostać zrewitalizowany – planowana modernizacja zakłada uwolnienie płyty Starego Rynku i dróg przylegających (oprócz jezdni w ciągu ul. Grodzkiej) z ruchu samochodowego, a co za tym idzie, zlikwidowanie miejsc parkingowych zlokalizowanych obecnie w pobliżu wielu restauracji, czy sklepów. W celu utrzymania dotychczasowej liczby miejsc postojowych na obszarze objętym inwestycją, na placu za kinem Milenium wybudowany zostanie „zielony” parking, a wzdłuż ul. Grodzkiej i ul. Piekiełko rozbudowane będą miejsca postojowe do parametrów umożliwiających parkowanie ukośne, co znacząco zwiększy liczbę stanowisk parkingowych. Przeciw takiemu rozwiązaniu protestowali przedsiębiorcy, bojąc się utraty klientów, którzy nie mogliby już zaparkować praktycznie przed drzwiami ich lokali. Proponują więc władzom miasta, że sfinansują budowę podziemnego parkingu pod płytą Starego Rynku.