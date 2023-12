Rak zabija, badanie nie boli. Profilaktyka dostępna w Słupsku. Sprawdź, skorzystaj! Anna Czerny-Marecka

Jacek Babicz / Polskapresse

Od 1 listopada 2023 r. profilaktyczną mammografię na NFZ mogą wykonać panie w wieku 45-74 lata. To dobra zmiana. Do tej pory bezpłatna mammografia była dostępna dla pań w wieku 50-69 lat. To samo dotyczy cytologii. Do tej pory korzystały z niej panie w wieku 25-59 lat. Od 1 listopada program obejmuje kobiety od 25. do 64. roku życia. Gdzie skorzystać tych badań? I jakie jeszcze programy profilaktyczne prowadzone są w Słupsku?