Ratowanie życia na morzu nie ma ceny. Nawet jeśli to fałszywy alarm

Jak informowaliśmy, w środę o godzinie 14.47 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne otrzymało zgłoszenie, że surfer pływający w rejonie plaży na wysokości poligonu w Ustce ma problemy z utrzymaniem się na powierzchni wody. Rafał Goeck, rzecznik prasowy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, relacjonował, że ratownicy Brzegowej Stacji Ratowniczej w Ustce natychmiast wyruszyli do akcji na pontonie. Z powodu pogarszających się warunków pogodowych do pomocy został wysłany statek ratowniczy „Orkan” z łodzią na pokładzie. Do akcji ratowników morskich z Ustki przyłączył się śmigłowiec Marynarki Wojennej RP.

Po publikacji artykułu na portalu gp24.pl skontaktował się z nami pracownik firmy, która realizuje projekt badawczy na zachód od Ustki. To właśnie on powiadomił służby.

- W środę na stanowisku ogniowym nr 3 na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce prowadziliśmy badania naukowe – mówi nasz rozmówca, który woli pozostać anonimowy. - Lataliśmy naszym sprzętem. Zobaczyliśmy na monitorze tego pana. Walczył z wiatrem. Bardzo go znosiło na zachód. Wiatr dochodził do 17 metrów na sekundę. Lataliśmy nad nim, obserwując go. W pewnej chwili zniknął nam z oczu. Miał biały żagiel i przy tym stanie morza nie sposób go było wypatrzeć wśród skłębionych fal.

W tej sytuacji trudno było nie zadzwonić na numer alarmowy. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze.

- Około godziny 20 dostaliśmy informację od kolegi surfera, że zaginiony płynie trasą z Rowów do Ustronia Morskiego. Próbowaliśmy skontaktować się z poszukiwanym, ale nie odbierał telefonu. Nie miał też GPS. Na jednym ze zdjęć widać go było w wodzie, nie na desce. Na szczęście po godzinie 21 surfer został odnaleziony w Ustroniu Morskim. Zdjęcia z drona potwierdziły, że to on - mówi Rafał Goeck.