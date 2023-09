Razem dla Stasia i Frania po śmierci mamy. Zbiórka po tragicznej śmierci pani Natalii

Jesteśmy z Robertem

- Jako przyjaciele pragnący wesprzeć Roberta w najtrudniejszym okresie jego życia zdecydowaliśmy się utworzyć zbiórkę, której celem jest pomoc dla jego dzieci po nagłej stracie mamy Natalii - twierdzą znajomi rodziny. - Natalia i Robert byli kochającym się małżeństwem, którzy zapragnęli powiększyć rodzinę. Ich szczęście było ogromne, gdy otrzymali informację, że Natalia jest w bliźniaczej ciąży. Wyobrażali sobie ich wspólne lata spędzone na przyglądaniu się dorastającym dzieciom. Niestety okazało się, że nie będzie im to dane. Natalia trafiła do szpitala przed planowym terminem porodu. Przeszła poród przez cesarskie cięcie i na świecie pojawiły się wspaniałe bliźniaki - Stanisław i Franciszek. Natalia musiała zostać z chłopcami w szpitalu przez pewien czas ze wzglądu, że dzieci są wcześniakami. Po czasie stan zdrowia Natalii pogorszył się. Pojawiły się komplikacje i kobieta musiała przejść kolejną operacje, po której niebawem zmarła. Niespodziewana śmierć Natalii w szpitalu była dla wszystkich ogromnym szokiem, ale dla jej najbliższych świat się po prostu zawalił. Robert stracił żonę, chłopcy mamusię, której tak bardzo potrzebują teraz i potrzebować będą przez całe swoje życie. Każdy z nas zrobiłby naprawdę wiele, żeby zapobiec tragedii. Ale nikt nie posiada takiej mocy, by przywróci życie Natalii. Też nikt ani nic nie zastąpi jej rodzinie. Jednak bardzo pragniemy przyczynić się do tego, by uwierzyli, że dobre dni nadejdą. Pragniemy pokazać Robertowi, że nie jest sam. Pragniemy podziękować Natalii za jej ogromne serce i ciepło, które dawała innym. Dlatego zdecydowaliśmy się utworzyć zbiórkę. Będziemy ogromnie wdzięczni, jeśli znajdą się osoby, które zechcą przyczynić się do jej wsparcia.

LINK DO ZBIÓRKI - https://szczytny-cel.pl/z/pomoc-blizniakom

Śledztwo trwa

- Zabezpieczono wszelką dokumentację medyczną, przeprowadzono sekcję zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku, z ciała kobiety pobrano również wycinki do badań histopatologicznych. Niewątpliwie będą przesłuchani świadkowie, w tym przypadku również lekarze, którzy zajmowali się 24-latką - mówił "Głosowi" prokurator Paweł Wnuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Jak wskazywał prokurator, po skompletowaniu wszystkich dowodów zostanie powołany biegły z zakresu medycyny sądowej, który stwierdzi, czy doszło do błędu medycznego, a jeżeli tak, to na czym on polegał, kto jest za niego odpowiedzialny oraz czy przyczynił się on do śmierci kobiety. - Z doświadczenia wiem, że na taką opinię czeka się od kilku do kilkunastu miesięcy - podkreślał Paweł Wnuk. - Postępowanie prowadzone jest w sprawie, nie przeciwko osobie, z artykułu Kodeksu karnego dotyczącego narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia w sytuacji, gdy sprawca ma obowiązek troszczenia się o osobę narażoną na niebezpieczeństwo. Za to grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.