Rekordowy sezon w Parku Wodnym Trzy Fale i ambitne plany rozbudowy saunarium. Będzie ogień!

W poniedziałek, 2 października, podczas konferencji prasowej, podsumowano sezon wakacyjny w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku.

- W lipcu i sierpniu odwiedziło nas 82 tysiące osób. Jest to totalny rekord. W zeszłym roku było to 60 tysięcy osób, więc przyjęliśmy o 30 procent więcej osób – mówi Anna Żołądek, prezes Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku. - To fantastyczny wynik, cieszymy się, że korzystali zarówno turyści, ale także multum mieszkańców Słupska.

W związku z tym, że sezon był udany, planowany są inwestycje.

- Frekwencja rośnie nam z roku na rok, dlatego już wcześniej zmieniliśmy strefę zewnętrzną, przebudowaliśmy Klinikę Zdrowia, w tej chwili nadszedł czas na sauny – zapowiada pani prezes. - Trwa przebudowa sauny fińskiej. Dotychczas mieściła 40 osób, jednak ze względu na ogromne zainteresowanie saunami, była potrzeba jej rozbudowy. Dlatego zlikwidowaliśmy tepidarium, połączymy z sauna fińską, co pozwoli na docelowe przyjęcie 70 osób w saunie fińskiej. Nasze rytuały saunowe będą mogły być przeprowadzone w bardziej komfortowych warunkach. Saunamistrzowie będą mieli większe pole do popisu do przeprowadzania ceremonii – mówi Anna Żołądek.