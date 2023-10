Mistrzowie polskiej muzyki poważnej i filmowej na festiwalu Kilara w Słupsku

III Festiwal Wojciecha Kilara - wieczór pierwszy

W 2023 roku przypadają aż trzy rocznice związane z trójką wielkich polskich kompozytorów muzyki XX wieku. 110 lat temu - 25 stycznia 1913 r. - urodził się Witold Lutosławski, 6 grudnia mija 90 lat od narodzin Henryka Mikołaja Góreckiego, natomiast 29 grudnia obchodzić będziemy 10. rocznicę śmierci patrona słupskiej filharmonii – Wojciecha Kilara. Z tej okazji orkiestra Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara pod batutą maestro Zygmunta Rycherta zaprezentuje dzieła wspomnianych twórców: I koncert fortepianowy Wojciecha Kilara, „Trzy utwory w dawnym stylu” Henryka Mikołaja Góreckiego i „Małą suitę” Witolda Lutosławskiego. Solistą wieczoru będzie wybitny pianista z Gdańska Maciej Gański. W programie koncertu jest także „Colas Breugnon” Tadeusza Bairda.

- Wiek XX - a zwłaszcza jego druga połowa (po zakończeniu II wojny światowej) to okres wielkiego rozkwitu polskiej muzyki - czytamy na stronie słupskiej filharmonii. - Jej znaczenie dla światowej kultury dopiero dziś staje się w pełni widoczne. Bez przesady można stwierdzić, że bogactwo i różnorodność talentów tamtego pokolenia twórców było podobnym zjawiskiem genius loci, jaki na przełomie XVIII i XIX stulecia miał miejsce w Wiedniu. Historia muzyki okresu powojennego (niekiedy błędnie nadal określanej mianem „współczesnej”) to nazwiska wielkich twórców polskich: Witolda Lutosławskiego, Grażyny Bacewicz, Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara, Krzysztofa Pendereckiego, Andrzeja Panufnika i wielu innych. Na tle ówczesnej epoki muzyka naszych kompozytorów wyróżnia się nieprzemijającą wartością – nie są to eksperymenty, poszukiwania, ale skończone arcydzieła o wielkim ciężarze gatunkowym. Interesujące jest zestawienie trzech bardzo odmiennych utworów. I Koncert fortepianowy Kilara, skomponowany został w późnym okresie twórczości, natomiast suita Lutosławskiego i trzy utwory Góreckiego to ogniwa łączące etap młodości z czasem pełnej dojrzałości twórczej.