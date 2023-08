Rolnicy z gminy Bytów podziękują za plon. Uroczystości odbędą się w Udorpiu (WIDEO)

Występy, msza święta i rękodzieło

W programie m.in.: - Godz. 14-15 - msza święta polowa na boisku, - 15-15.30 - otwarcie dożynek, poświęcenie chleba i wieńców dożynkowych, powołanie komisji do oceny wieńców, - 15.30-19 - występy zespołów artystycznych, rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy, konkursy dla sołectw z atrakcyjnymi nagrodami, - 19-1- zabawa ludowa, Dożynkom towarzyszyć będą: stoiska handlowe wystawców, twórców ludowych, darmowa strefa dla dzieci z urządzeniami dmuchanymi oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Impreza w Udorpiu

- Dożynki to olbrzymie święto rolników - mówi Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa. - W gminie Bytów organizowane od piętnastu lat. To bardzo oczekiwane wydarzenie podsumowujące żniwa. Atrakcji będzie bardzo dużo i serdecznie zapraszam do Udorpia.