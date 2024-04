Rowerowy absurd na granicy Słupska. Ścieżka urywa się na kilka metrów, po czym biegnie dalej

- Na styku Słupska i Włynkówka brakuje około 10 metrów ścieżki rowerowej. Każdorazowe pokonanie tego odcinka wymaga od rowerzysty wjechania na pas ruchu pojazdów, co stwarza poważne zagrożenie wypadku drogowego. Gmina Redzikowo odpisała mi, że nie oni zajmują się tym tematem, a sami też wnioskowali do GDDKiA o dokończenie brakującego fragmentu. Miasto Słupsk nie odpisuje na maile – napisała do nas pani Barbara.

Okazuje się, że ścieżka urywa się w miejscu, do którego prowadzono prace związane z przebudową drogi krajowej nr 21. Z kolei trasa rowerowa od strony Słupska kończy się wraz z granicą administracyjną miasta. Rowerzyści zaczęli się już nawzajem uprzedzać przed niespodziewaną przerwą w ścieżce, pisząc na niej ostrzeżenia. A jest na co uważać.