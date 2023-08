Rozbudowuje się Park Witkacego w Słupsku. Powstaje Strefa Aktywnego Seniora [ZDJĘCIA]

Rozbudowa Parku Witkacego to inwestycja realizowana w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. Wyposażenie tego terenu w urządzenia do rehabilitacji oraz usprawniania fizycznego i umysłowego, które wejdą w skład Aktywnej Strefy Seniora kosztować ma blisko 280 tysięcy złotych.

To już dziewiąty etap rozbudowy parku na os. Niepodległości i kolejny, który realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego – pomysł na budowę parku pojawił się w 2015 roku. Mieszkańcy co roku popierają chętnie pomysły na rozbudowę tej przestrzeni i co roku zwyciężają one w głosowaniu. Wcześniej, w Parku Witkacego powstały m.in. strefa relaksu, miejsce do gier stolikowych, boisko, ścianka wspinaczkowa, czy ścieżki. Miasto szacuje, że park uda się całkowicie zagospodarować w ciągu najbliższych kilku lat.