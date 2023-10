Rząd sfinansuje nowe wyposażenie szkoły w Czarnej Dąbrówce

Dobre wiadomości dla gminy Czarna Dąbrówka w powiecie bytowskim. Premier Mateusz Morawiecki przyznał środki finansowe na wyposażenie Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce.

- Bardzo się cieszę, że mogę przekazać dobre informacje dla mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka. Dzięki dofinansowaniu, nowo wybudowane skrzydło Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce zostanie doposażone we wszystko, co niezbędne – poinformował Piotr Müller, poseł z Pomorza i rzecznik rządu.

Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce otrzymała dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wyposażenie nowo wybudowanego skrzydła Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce”. Na ten cel z rezerwy ogólnej budżetu państwa Gmina Czarna Dąbrówka otrzyma 137 511 zł.

- Dziękuję premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że przychylił się do mojej prośby i przyznał na ten cel dofinansowanie. Z pewnością zwiększy to możliwości placówki w codziennej edukacji. Podniesie to także komfort nauki i da wiele radości uczniom – podkreślił poseł Piotr Müller.