Absolutorium dla burmistrza oraz Honorowe Odznaki Gminy Bytów

Burmistrz otrzymał absolutorium

- Po raz pierwszy otrzymałem absolutorium w stu procentach, wszyscy radni głosowani za - mówi Ryszard Sylka. - Za to bardzo dziękuję. Miałem ogromne szczęście współpracować z osobami, które na pierwszym miejscu stawiały sprawy dobra naszej gminy i jej rozwoju. Nasze dyskusje, debaty, a czasami spory miały przede wszystkim merytoryczny charakter. Dziękuje zwłaszcza tym radnym, którzy popierali moje pomysły i projekty uchwał, niejednokrotnie trudne, niepopularne lub narażające na hejt np. uchwały podatkowe lub dotyczące likwidacji filii Szkoły Podstawowej nr 5 w Udorpiu. Przeglądając przed sesją swoje kolejne programy wyborcze i ulotki z wszystkich czterech kampanii wyborczych mogę powiedzieć, że bardzo dużo udało się zrealizować. Co prawda pociąg nie dojeżdża do Bytowa, a centrum kultury jak stało, tak stoi. Niestety, realizacja tych najbardziej spektakularnych zadań była i pozostaje uzależniona od wsparcia zewnętrznego lub od decyzji na poziomie centralnym. Ważne, że zadania te posiadają niezbędną dokumentację oraz wymagane pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych. Jestem przekonany, że kolejna pespektywa finansowa Unii Europejskiej, która właśnie się rozpoczyna pozwoli nam doczekać się realizacji tych zadań, które zarówno dla nas bytowian, jak i dla całego subregionu bytowskiego są najistotniejsze. Mój optymizm w tym zakresie wynika również z faktu bardzo niskiego zadłużenia Gminy Bytów, które stanowi mniej niż 10% rocznego dochodu.

To wielki zaszczyt

- Poprzez nadanie państwu Odznaki Honorowej gminy Bytów pragniemy wyrazić wam, naszą wdzięczność za waszą pracę, za wasze zaangażowanie na rzecz naszej małej Ojczyzny i podziękować w imieniu mieszkańców za wasz szczególny wkład w rozwój gminy Bytów - mówi Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa. - To właśnie dzięki takim osobom jak wy nasza gmina ciągle rozwija się i sprawia, że mieszkanie, że życie i tworzenie tutaj, na bytowskiej ziemi daje nam wiele radości. Życzę państwu wyróżnionym wiele satysfakcji z tego co jest Waszym dziełem, oraz ufam, że wasza aktywność, oczywiście w miarę możliwości będzie nadal kontynuowana i dalej będzie ubogacała nasz wspólny dom. W tym miejscu pragnę skierować słowa podziękowania za szczególną aktywność na rzecz rozwoju naszej Gminy do Wszystkich pięćdziesięciu trzech osób, które zarówno dzisiaj jak i w poprzednich latach otrzymały Odznakę Honorową Gminy Bytów. Dziękuję wam za waszą pracowitość i oddanie wspólnej sprawie, którą jest Gmina Bytów oraz za to, że polubiliście to miasto i całą naszą ziemię bytowską w sposób szczególny, rzekłbym ponadprzeciętny co niejednokrotnie mieliśmy okazję obserwować.