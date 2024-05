Rozpoczął się remont kamienic w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w Słupsku

Wyboru kamienic, które otrzymały dofinansowanie na remont lub modernizację części wspólnych słupski ratusz dokonał w marcu. To siedem podmiotów (sześć wspólnot mieszkaniowych i jeden właściciel prywatny), które zakwalifikowały się do tegorocznej edycji programu polegającego na udzielaniu wsparcia finansowego właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Do Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, odpowiedzialnego za realizację programu, wpłynęło 19 wniosków, z czego trzy nie spełniły warunków formalnych, a 16 zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Zasady udzielania dotacji właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji określa Uchwała Rady Miejskiej w Słupsku z 24 listopada 2021 r. Program wsparcia remontu nieruchomości na tym obszarze został przyjęty na 10 lat.

Zgodnie z warunkami przyznawania wsparcia maksymalna wartość wsparcia wynosi do 50 procent oszacowanej wartości prac modernizacyjnych, przy jednoczesnym założeniu, że nie będzie to więcej niż 100 tys. zł. W 2024 r. budżet programu wynosi 700 tys. zł, co umożliwiło przyznanie dofinansowania siedmiu podmiotom.