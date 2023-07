Są chętni na zbudowanie nowego dworca PKP w Słupsku

PKP zapowiada, że nowy dworzec w Słupsku nowoczesną bryłą zaprojektowaną w zgodzie ze współczesnym trendami w architekturze. Wizualnie ma przypominać nową bramę do miasta. Dynamiki geometrycznej bryle nowego dworca nadadzą skośne podziały na elewacji. Będzie ona wykończona ceramicznymi płytami w kolorze ceglanym. Dla efektu wizualnego użyto dwóch rodzajów płyt matowych i z połyskiem, odbijających światło.

Wykonawca projektu słupskiego dworca został wybrany już jesienią 2020 r. To firma Studium z Warszawy, która swoją ofertę wyceniła na 711 tys. zł. Spółka PKP SA odpowiedzialna za infrastrukturę ogłosiła wtedy jeden przetarg na projekty dwóch dworców, w Słupsku i w Koszalinie. Podzieliła to na dwa zadania. Słupski dworzec chciało projektować dziesięć firm, koszaliński - 11.

Jak nas poinformował Bartłomiej Sarna z Biura Komunikacji PKP, wartość złożonych ofert wynosi od nieco ponad 55,5 miliona złotych do prawie 93 milionów złotych.

Nowy dworzec będzie również w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także rodzin z dziećmi czy osób starszych. Zostaną też wdrożone rozwiązania przyjazne środowisku.

Przestrzeń obsługi podróżnych zlokalizowano w północnej części budynku. Hol dworca będzie posiadał dwie kondygnacje połączone ze sobą schodami i panoramiczną windą. Zajmie on znaczną część jego parteru oraz piętra. „Ciepła” wnętrzu dodadzą okładziny wykonane z drewnianych listewek w kolorze jesionu, które znajdą się na ścianach w okolicach kas. Przestrzenie obsługi podróżnych będą wyposażone w elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, gabloty z rozkładami jazdy pociągów oraz ławki dla podróżnych, przy których w poczekalni znajdą się stacje do ładowania smartfonów.

Całkowicie zmieni się plac przed dworcem i otoczenie budynku biurowego, m.in. przybędzie zieleni. W sąsiedztwie dworca będzie parking, a także m.in. strefa kiss&ride (bardzo krótkiego postoju samochodu - przyp. red.). W północnej części placu zaprojektowano wiatę rowerową. Natomiast w południowej parking samochodowy, a na nim stanowiska dla samochodów osób z niepełnosprawnościami oraz do ładowania samochodów elektrycznych. Z kolei budynek biurowy przejdzie termomodernizację i estetyzację.

Obecny dworzec PKP, który będzie zburzony, został zbudowany na przełomie lat 80-tych i 90-tych, w dwa lata po elektryfikacji całej linii kolejowej ze Stargardu do Trójmiasta. W 1991 roku został oficjalnie oddany do użytku. Miał być ówczesną wizytówką Słupska. Wtedy wielu słupszczan z dumą mówiło, że jest to najpiękniejszy i najnowocześniejszy dworzec w Polsce. Być może teraz już nie można tego o nim powiedzieć, ale na pewno jest bardzo rozpoznawalny.