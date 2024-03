Sąd Rejonowy w Miastku aresztował pensjonariusza podejrzanego o podpalenie w DPS w Przytocku

- Ten pensjonariusz całkiem dobrze funkcjonował. Miał jednak zwyczaj uciąć sobie po śniadaniu drzemkę, ale nie we własnym pokoju – mówi prokurator Michał Krzemianowski, szef Prokuratury Rejonowej w Miastku.

- Gdy po ewakuacji zorientowano się, że brakuje jednej osoby, strażacy na czworakach przeszukiwali jego pokój. Również tym razem nie było tam mężczyzny. Został znaleziony w innym pomieszczeniu, ale niestety reanimacja się nie powiodła. Mężczyzna zmarł wskutek zaczadzenia, bądź zatrucia wydobywającymi się substancjami. To okaże się po sekcji zwłok, która odbędzie się w środę – informuje Michał Krzemianowski.

- To wieloletni pensjonariusz DPS. Przyznał się, że w swoim pokoju podpalił kurtkę, która była wykonana z łatwo palnego materiału, a później rzucił ją na łóżko, odczekał aż ogarnie je ogień i opuścił pomieszczenie. Ustaliliśmy, że Marcin W. wcześniej takie plany zdradzał innym osobom, a także uciekał z DPS - prokurator rejonowy dodaje, że pensjonariusz podał motywację, ale nie przedstawia szczegółów.

Teraz także istnieje podejrzenie ograniczenia poczytalności. Marcin W. dostał obrońcę z urzędu.

- Lekarz, który go badał, nie widział przeciwwskazań do umieszczenia go w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych i przeprowadzenia z nim czynności – wyjaśnia prokurator Michał Krzemianowski.

- Zarzuciliśmy Marcinowi W. umyślne sprowadzenie zdarzenia w postaci pożaru, zagrażającemu życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, którego następstwem jest śmierć człowieka. Innych osób pokrzywdzonych fizycznie w pożarze nie ma, ale wszystkie były narażone na utratę zdrowia lub życia. Podczas postępowania będziemy też ustalać straty.

Prokuratura Rejonowa w Miastku zwróciła się do sądu o zastosowanie wobec Marcina W. trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania. Sąd całkowicie zgodził się z jej wnioskiem.

- Zaraz po umieszczeniu podejrzanego w areszcie zarządzimy przeprowadzenie badań, w jakiego rodzaju jednostce może on przebywać ze względu na stan zdrowia – dodaje prokurator.