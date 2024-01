Ścieki wpadają do rzeki, zagrożone są hodowle pstrąga. Sprawie przyjrzy się prokurator

Mieczysław Pełka ma hodowlę pstrąga tęczowego w Maszewie Lęborskim w gminie Cewice. To jedna z trzech hodowli w okolicy. - Jestem jednak pierwszy od wylewy ścieków i najgorzej obrywam. Sprawa ciągnie się od wielu lat. Teraz jednak stan wody był koszmarny. A my pobieramy wodę z tej rzeki oczywiście zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi. Hodowla pstrąga wymaga ciągłego poboru wody, którą potem odprowadzamy z powrotem do rzeki. Poinformowałem wojewódzki sztab kryzysowy, bo nie miałem wyjścia, nie miałem już do kogo się zwrócić o pomoc – mówi Mieczysław Pełka. - Rzeka ma kolor brunatny, takiej kawy z mlekiem, śmierdzi i toń wody przestaje być czysta, jest zamętniona. Problem hodowców ryb polega na tym, że nie możemy karmić ryb. Ryby nie widzą karmy i jej nie spożywają. Ryba chudnie. A to poważne straty dla nas. Obliczyliśmy z kolegą, że jednym gospodarstwie to strata około 18 tys. zł w ciągu dwóch dób. Strata wynika z braku przyrostu biomasy. Nie mogę karmić, więc ryba nie przybiera na wadze. To jest pstrąg tęczowy, hodowla to ogromne wydatki, miesięcznie płacę kilkadziesiąt tysięcy za prąd. Nie mogę pozwolić sobie na takie straty. Poza tym woda śmierdzi, więc my tracimy klientów. Dłuższe przebywanie w tej wodzie powoduje, że ryba zmienia smak. Trudno też jednoznacznie określić jak zanieczyszczenia wpływają na zdrowie ryb. Zanieczyszczenie wpływa załóżmy dzisiaj, ale inkubacja bakterii czy wirusa trwa jakiś czas, więc ryba może zachorować za kilka tygodni. Nie wiemy do końca jak to się przekłada na kondycję ryb. Na pewno jej nie polepsza – mówi hodowca.

Zbulwersowani są też wędkarze z Polskiego Związku Wędkarskiego.

- Ścieki są spuszczane do Czarnego Potoku, a stamtąd płyną do rzeki Okalicy. A trzeba podkreślić, że na rzece Okalicy odbywa się tarło troci. Najprawdopodobniej jest to skrobia ziemniaczana z pobliskiego gospodarstwa, prawdopodobnie tam są magazyny ziemniaków. Natężenie osadów jest bardzo silne i płyną one do gospodarstw hodowli ryb i do rzeki Łeby. To jednak nie jest nowa sprawa, ciągnie się od od kilku lat. To jednak walenie głową w mur. Nie idzie go przebić. Hodowcy najbardziej to odczuwają, ale my ratujemy rzekę przed zanieczyszczeniem. To może być katastrofa ekologiczna i pozdychają wszystkie ryby w rzece, jak nikt z tym nic nie zrobi – mówi Bronisław Szablewski, prezes lęborskiego oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego.

W oficjalnym oświadczeniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska czytamy:

„W dniu 5 stycznia 2024r. inspektorzy WIOŚ w Gdańsku Delegatura w Słupsku wspólnie z pracownikami z CLB (od red. Centralne Laboratorium Badawcze) Odział w Gdańsku Pracownia w Słupsku oraz funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Lęborku przeprowadzili działania na terenie powiatu lęborskiego związane z podejrzeniem nielegalnego zrzutu ścieków do jednego z dopływów rzeki Okalica.