Sekrety miłosne w urzędzie gminy. Cepelin zaprasza na promocję skandalizującej książki Konrada Remelskiego

We wtorek, 12 kwietnia, o godz. 17 w kluboksięgarni Cepelin w Słupsku (przy Starym Rynku) odbędzie się spotkanie z Konradem Remelskim, autorem powieści "Cecylka i Lucjan, czyli samorządowy romans". Autor przez kilkanaście lat był reporterem "Głosu Pomorza", a ostatnie lata pracował jako urzędnik w miasteckim ratuszu. Będąc emerytem, napisał cztery książki: "Miastko okiem terenowego reportera", "Pieczeń wołowa na spodniach sekretarza, czyli opowiastki zżycia wzięte", "U siebie i u sąsiadów" oraz wspólnie z Krzysztofem Michałowskim - "Przechlewskie opowieści".

"Cecylka i Lucjan, czyli samorządowy romans" - jest pierwszą powieścią Konrada Remelskiego nawiązującą do formuły political fiction i w sposób humorystyczny opowiadającą o problemach mieszkańców gminy Miluszki, o tym, jak swe rządy sprawowała tam pani wójt i jak kochał się w niej skromny urzędnik Lucjan. W tle jest referendum o odwołanie bohaterki książki z funkcji wójta przed upływem kadencji. Według autora to, co się działo w Miluszkach, mogło się zdarzyć wszędzie - w wielu innych miasteczkach, gdzie - jak śpiewał Andrzej Zaucha - tylko knajpa, kościół, widok z mostu.

Autor opowie też o swej wcześniejszej książce - "Pieczeń wołowa na spodniach sekretarza, czyli opowiastki z życia wzięte", w której sporo anegdot dotyczy także Słupska.

Spotkanie w gościnnym Cepelinie poprowadzi red. Anna Czerny-Marecka, dziennikarka "Głosu Pomorza".