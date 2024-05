Barierki i zakaz to nie przeszkoda. Słupscy pasażerowie wciąż tłumnie korzystają z niedozwolonego przejścia przy poczcie

Część podróżnych zwracała uwagę, że przejście powinno zostać udostępnione na czas prac prowadzonych w obrębie stacji, by ułatwić pasażerom dostęp do peronów. Takie rozwiązanie było brane pod uwagę, jednak zrezygnowano z tego pomysłu, by ruch poprowadzić jedynie po drugiej stronie burzonego dworca PKP.

- Przejścia przy poczcie już nie ma, ale ludzie dalej łamią zakazy i wchodzą na tory. Zastanawiam się ilu barierek i znaków potrzeba, by w końcu się opamiętali. W końcu dojdzie do nieszczęścia. Młodzi wchodzą na barierki, przeciskają się przez szczeble. Nawet się nie rozglądają. Wystarczy podejść kawałek dalej i w legalny sposób dostać się na stacje – napisał nasz czytelnik w wiadomości do redakcji.

- To było przejście technologiczne dla potrzeb poczty polskiej i jeżeli mielibyśmy tam kierować ruch, to w kierunku tymczasowego dworca kolejowego, droga byłaby znacznie wydłużona, co byłoby znacznym dyskomfortem dla osób korzystających ze stacji – informował Krzysztof Wrona z PKP PLK.

Za przejście przez tory w miejscu niedozwolonym grozi mandat do nawet 500 złotych. Jednak pracownicy Służby Ochrony Kolei nie zawsze ma oko na przejście przy poczcie.

Poruszanie się pasażerów w obrębie stacji Słupsk znacznie usprawnić ma jej modernizacja. Przebudowane zostaną perony. Będą wyższe (do wysokości 76 cm), co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów. Co ważne, zamiast dwóch peronów i dodatkowego „usteckiego” będą trzy perony, z czego perony pierwszy i drugi pozostaną w obecnych lokalizacjach, peron trzeci nie będzie jak obecnie przedłużeniem peronu drugiego, a zostanie wybudowany bliżej nowego budynku dworca autobusowego. Dodatkowy peron będzie obsługiwał pociągi w kierunku Ustki i Szczecinka, a także pozostałe pociągi regionalne. Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia pod torami.