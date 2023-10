Słupsk otrzymał 49 mln zł na uzbrojenie stref przemysłowych. To szansa na nowe zakłady i miejsca pracy [WIDEO]

Słupsk otrzymał 49 mln złotych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na uzbrojenie terenów przemysłowych w mieście. Chodzi o 80 hektarów przy drodze w kierunku Głobina. Powstaną tam nowe zakłady pracy, a co za tym idzie nowe miejsca pracy.

Dobrą informację dla Słupska przekazał w czwartek, 5 października, rzecznik rządu Piotr Müller podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim w Słupsku. - Mamy okazję znów spotkać się w słupskim ratuszu i znowu z dobrymi informacjami. Z informacjami dotyczącymi rozwoju naszego miasta pod kątem potencjalnych nowych inwestycji i firm na terenie Słupska, a co za tym idzie nowych miejsc pracy, które mogą powstać, dzięki temu, że przygotowujemy właśnie z władzami miasta Słupska inwestycję w postaci uzbrojenia terenów przemysłowych na terenie naszego miasta – mówił Piotr Müller, poseł PiS. - Wczoraj pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił rozstrzygniecie kolejnej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – edycji dotyczącej finansowania stref przemysłowych. Słupsk otrzyma 49 mln złotych na uzbrojenie stref przemysłowych – mówił Piotr Müller, rzecznik rządu, poseł PiS. Co to oznacza w praktyce?

- To oznacza, że w tych miejscach będą mogły powstać nowe zakłady pracy, tym bardziej, że w pobliżu mamy drogę ekspresową S 6, która w tej chwili rozbudowuje się o drugi pas obwodnicy Słupska i która jest już finalizowana na całym odcinku aż do Trójmiasta. Za dwa lata droga ekspresowa S6 będzie już funkcjonowała w pełni, ale dokładnie w tym samym czasie, równolegle do tego, uzbrajamy tereny przemysłowe na terenie naszego miasta po to, aby nowe firmy mogły powstać – mówił Müller.

Oprócz miasta Słupska, dofinansowanie otrzymała także gmina Słupsk w wysokości nieco ponad 4 mln złotych. W miejscowości Redzikowo – na wysokości węzła komunikacyjnego na drodze S 6 będą kolejne inwestycje w tym zakresie. - Nie jest to pierwsza inwestycja pod kątem przygotowywania terenu pod nowe inwestycje. Niedawno w rządowym programie inwestycji strategicznych Słupsk dostał prawi 80 mln zł na uzbrojenie terenów przy ulicy Grunwaldzkiej. Krótko mówiąc, równolegle do kluczowych inwestycji, takich jak droga ekspresowa S6, ring miejski, czy droga krajowa 21 Słupsk-Ustka, realizujemy wspólnie z miastem inwestycje, które będą przyciągały nowych inwestorów, a co za tym idzie nowe miejsca pracy – mówił poseł podczas konferencji.

Informacja cieszy władze miasta Słupsk. - Kiedyś jako miasto nie mieliśmy w ogóle terenów inwestycyjnych wolnych. Mieliśmy jedną działkę wolną w kierunku na Głobino, gdzie zbudowała się firma Perla. Pod drugiej stronie jest 26-hektarowa działka i to była jedyna działka inwestycyjna w stu procentach miasta Słupska i między innymi na tę działkę napisaliśmy ten projekt i otrzymaliśmy dofinansowanie. Ale projekt na dofinansowanie strefy ekonomicznej przemysłowej dotyczył co najmniej 50 ha. Nie moglibyśmy aplikować w tym projekcie i stracilibyśmy tę szansę – mówiła Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. - Natomiast projekt przewidywał, że możemy wejść w partnerstwo z innym podmiotem, który jest właścicielem terenu. I takim właścicielem tego terenu po tej stronie obwodnicy miejskiej (po prawej, jadąc od Słupka w kierunku Głobina – od red.) jest wojsko. Otrzymaliśmy zgodę na użytkowanie na cele inwestycyjne działki powojskowej, która będzie teraz w planie działką przemysłową. To są 54 ha. Razem daje nam to 80 ha. I tylko pod tym warunkiem mogliśmy aplikować o te środki, tworząc dzięki temu zwartą część inwestycyjną. Ulicę Europejską będziemy mogli połączyć w tym projekcie do kolejnego etapu ringu – będą na to środki. Nie moglibyśmy tego terenu ruszyć, gdyby nie to dofinansowanie, bo nie stać byłoby nas na to przez najbliższe lata. Z kasy miasta na uzbrojenie tego terenu z naszego budżetu wydajemy milion złotych. 49 mln pozyskujemy. Zwrot tego będzie przez lata – będą budowane zakłady, będą wpływy do kasy miasta, będą też miejsca pracy. Będzie to bardzo dobrze skomunikowana przestrzeń, więc jestem przekonana, że bardzo szybko znajdą się inwestorzy. Więc informacja, że mamy 80 ha, aby na świetnym terenie rozwijać gospodarkę, to doskonała informacja – podkreślała pani prezydent. - Przystępujemy natychmiast do przygotowania procedury, ponieważ w ciągu dwunastu miesięcy musi być uruchomiony projekt w konwencji „Zaprojektuj i wybuduj”.

To kolejne tereny inwestycyjne uzbrajane dzięki rządowemu dofinansowaniu. Pozostałe to tereny przy ul. Grunwaldzkiej.

- Realizujemy bardzo wiele inwestycji. W ciągu ostatnich dwóch lat otrzymaliśmy 154 mln zł dofinansowania w Słupsku, z tym obecnym będzie to przeszło 200 mln zł. Kiedy efekty? Ta inwestycja będzie realizowana do końca 2025 roku - mówi prezydent. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to program dzięki któremu lokalne społeczności otrzymują fundusze na remont dróg, nowe przedszkola lub boiska sportowe czy budowę wodociągów. VII edycja RPIS przeznaczona jest na inwestycje w strefy przemysłowe. W tym roku dofinansowanie otrzyma 79 inwestycji. Samorząd otrzymały ponad 4,3 mld zł. Dzięki tym środkom powstaną nowe miejsca pracy i rozwinie się eksport.