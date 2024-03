Słupsk ponownie chce się powiększyć. Mieszkańcy miasta opowiedzieli się za poszerzeniem granic

Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwia słupskiemu ratuszowi dalsze procedowanie poszerzenia granic. Decyzja o złożeniu w tej sprawie wniosku do premiera ma być podjęta na marcowej Sesji Rady Miasta. Gdyby rząd przychylił się do wniosku miasta, ewentualna zmiana granic administracyjnych nastąpiłaby 1 stycznia 2025 roku.

Planom słupskiego ratusza zdecydowanie sprzeciwiają się władze sąsiedniego samorządu. Wójt gminy Redzikowo, Barbara Dykier zapowiedziała, że będzie bronić terenów, które Słupsk chciałby mieć w swoich granicach.

- Sprzeciwiamy się kolejnej próbie zagarnięcia naszych terenów. Myślę że, tak jak to było w 2022 roku, zrobimy wszystko, żeby zagrożone tą procedurą sołectwa nie zostały włączone w granice miasta. Będziemy używać merytorycznych argumentów, apelować o uwzględnienie stanowiska naszych mieszkańców. To najważniejszy argument – to mieszkańcy powinni zdecydować, czy chcą mieszkać w mieście, czy gminie Redzikowo. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby gmina dobrze się rozwijająca, gdzie ponad 80 proc. terenów to tereny wiejskie, nagle została sprowadzona do gminy, która jest gminą zaściankową, i która będzie musiała uzyskiwać pomoc z budżetu państwa na funkcjonowanie – mówiła w rozmowie z „Głosem” Barbara Dykier, wójt gminy Redzikowo, gdy w Słupsku startowały konsultacje społeczne w sprawie ponownego poszerzenia granic miasta.

Przypomnijmy, że z początkiem 2023 roku Słupsk powiększył się już o tereny sąsiedniej gminy wiejskiej – wówczas w granice miasta włączono niezamieszkałe części sołectw Bierkowo, Strzelino i Płaszewko.