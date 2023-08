Słupsk przestanie być zalewany po ulewach. Do końca roku powstaną dwa zbiorniki retencyjne na osiedlu Zachód

Zakład Infrastruktury Miejskiej w Słupsku wybrał wykonawcę zbiornika retencyjnego, który stanie u zbiegu ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej. Wykonawcą jest PORR S.A. Drugi podobny zbiornik na wody opadowe wraz z budową ul. Dywizjonu 303 wykona Zimar z Bytowa. Mają ochronić miasto przed powodziami i pozwolić na rozbudowę osiedla mieszkaniowego w kierunku zachodnim

- Podpisaliśmy umowę na budowę zbiornika retencyjnego u zbiegu ulicy Zaborowskiej i Legionów Polskich. To inwestycja ważna dla mieszkańców dzielnicy Zachód. Ważna też z punktu widzenia rozwoju miasta w kierunku zachodnim. Pozwoli na rozbudowę budynków wielorodzinnych, które tam już powstają, jak i dla tego całego terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową. Zbiornik będzie gromadził wody opadowe z tej części. Będzie też stanowił rezerwę opóźniającą spływ wód do kolektora w ulicy Piłsudskiego, który sprawia dużo problemów (teren jest regularnie zalewany - od red.) - mówi Tomasz Orłowski, dyrektor ZIM w Słupsku. - Wybraliśmy też wykonawcę długo wyczekiwanej inwestycji w postaci budowy zbiornika i odcinka ulicy Dywizjonu 303.

Do końca roku oba zbiorniki i ulica Dywizjonów 303 powinny powstać - dodaje.