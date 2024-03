Wystawy w Słupsku, Ustce i Swołowie. Na widzów czekają prace fotografów, performerów i malarzy

Wernisaż w starostwie

W piątek, 15 marca, o godzinie 17 w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbędzie się wernisaż wystawy prac Kazimierza Kostki. Znany artysta, rzeźbiarz i poeta z Wodnicy w gminie Ustka, z pasją tworzył w drewnie, bursztynie, kości, malował i pisał wiersze. Tradycja, wiara, szacunek dla przyrody to wartości, z którymi się utożsamiał i które uczynił tematem swoich prac. Ważne miejsce w jego twórczości zajęła też tematyka sakralna.

Wystawa Nadii Markiewicz - „Daredevil”

Nadia Markiewicz prezentuje wideo, na którym wciela się w postać akrobatki próbującej utrzymać równowagę podczas chodzenia po linie. Balansowanie ciałem, w poszukiwaniu jego punktu ciężkości, wydaje się być teoretycznie niemożliwe z powodu asymetryczności ciała artystki. Jej aktywność zdaje się skazana na porażkę – ale w świecie sztuki wszystko jest możliwe, a niebezpieczeństwo najprawdopodobniej nie istnieje. Chyba że weźmiemy pod uwagę ryzyko wystawienia własnego, nietypowego ciała na widok publiczności. Wideo umieszczone w centralnej części galerii oraz obecność czerwonej kurtyny obramowującej projekcję sugerują nawiązanie do estetyki widowiskowej i wzbudzają konotacje z rozrywką masową. Tłem stają się budynki metropolii, przypominając dokonania śmiałków dyktowane sławą i uwalnianiem pokładów adrenaliny.

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej zaprasza do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce na wystawę Nadii Markiewicz pod tytułem „Daredevil”. To angielskie słowo oznacza śmiałka, a w tym przypadku – kaskadera.

Artystka nawiązuje w swojej twórczości do spektakli cyrkowych i „pokazów osobliwości” popularnych pod koniec XIX wieku, stwarzających przestrzeń dla pokazywania ciał odstających od normy, poza głównym nurtem kultury. W najnowszym projekcie skupia uwagę na występach tak zwanych daredevils, czyli kaskaderów stawiających siebie w ryzykownych sytuacjach, przemieszczających się w sposób odmienny od tradycyjnego. Eksplorując temat cielesności odstającej od kanonu, znajduje dla niej miejsce w aktualnej sztuce. Przypominania jednocześnie o systemowym traktowaniu odmienności w przeszłości, starając się pokazać własne ciało, na własnych warunkach i odzyskując podmiotowość. Analizując swoje ciało i jego aberracje, artystka eksploruje jego właściwości traktując swoją niepełnosprawność jako walor i siłę.

Kuratorem wystawy jest Weronika Teplicka.

O artystce

Nadia Markiewicz – artystka wizualna, performerka, autorka instalacji oraz video. Doktorantka na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Absolwentka Pracowni Działań Przestrzennych prof. Mirosława Bałki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiowała również na Gerrit Rietveld Academie w Amsterdamie oraz odbyła staż w Studio of Performance na FaVU VUT w Brnie prowadzonym przez Julie Bénę i Jakuba Jansę. Rezydentka International Studio and Curatorial Program w Nowym Jorku (2023). Laureatka nagrody Europe Beyond Access przyznanej przez Zachętę Narodową Galerię Sztuki i British Council (2021) oraz Grand Prix na 10. Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko (2022). Jej prace pokazywane były m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, Kunsthalle Bratislava, Sto Lat Gallery w Nowym Jorku.