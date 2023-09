Słupski radny Kamil B. prawomocnie skazany za płatną protekcję

Pod koniec lipca ubiegłego roku Sąd Rejonowy wydał nieprawomocny wyrok, skazując Kamila B. na karę roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata, 3 tysiące złotych grzywny, naprawienie szkody w wysokości 10 tysięcy złotych. Sąd orzekł także podanie wyroku do publicznej wiadomości z umieszczeniem go na stronie internetowej sądu oraz ratusza przez 30 dni. Oskarżony ma zapłacić także koszty sądowe w kwocie prawie 2 950 złotych.

Kamil B. został oskarżony o płatną protekcję i oszustwa. Na etapie śledztwa zaprzeczał, że brał pieniądze od zainteresowanych mieszkaniami. Jednak w czasie procesu zmienił linię obrony. Przyznał się, ale utrzymywał, że nie działał sam, lecz z osobą wysoko postawioną w Urzędzie Miejskim w Słupsku, z którą miały łączyć go intymne relacje, oraz z byłą prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Natomiast Kamil B. przedstawiał się im jako osoba wpływowa, mająca układy. Jednak zwodził potencjalnych lokatorów, umawiał spotkania w ratuszu, w ostatniej chwili je odwoływał. Mówił im, że pieniądze są dla prezesa PGM i aby to uwiarygodnić zrobił skan wpłat, ale sfałszował dokument. - Kamil B. jest patologicznym kłamcą i w jakimś zakresie mitomanem. Tworzy aurę osoby wszechmocnej, a niewiele to ma wspólnego z rzeczywistością – podsumował wówczas sędzia, podkreślając fakt, że oskarżony oszukał nawet kelnerkę w ciąży, matkę trojga dzieci, której obiecywał mieszkanie w domu przy ulicy Piłsudskiego.

Pokrzywdzeni naiwnie uwierzyli w możliwości Kamila B., ale on jako radny wzbudzał ich zaufanie. Motywem działania Kamila B. były jego długi - kwoty od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Nie spłacał pożyczek, za co wytoczono mu kilkanaście spraw cywilnych. Według świadków uprawiał hazard i przegrywał pewne kwoty. Sędzia zaznaczył też, że dodatkową konsekwencją wyroku, jeśli się uprawomocni, będzie wygaśnięcie mandatu radnego.

Tak też się stało. W środę 20 września wyrok za płatną protekcję stał się prawomocny. Obrońca Kamila B. wnosił o złagodzenie kary oraz o niepodawanie wyroku do publicznej wiadomości. Jednak Sąd Okręgowy w Słupsku oddalił apelację, nie zmieniając wyroku sądu pierwszej instancji.

Z uzasadnienia sędzi Aldony Chruściel-Struskiej wynika, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, a kara - w zawieszeniu, wysokość grzywny i inne dolegliwości - jest odpowiednia do popełnionych czynów.

Wyrok też zostanie podany do publicznej wiadomości. Kamil B. straci mandat słupskiego radnego. Inną sprawą Kamila B. zakończoną nieprawomocnym jeszcze wyrokiem jest sfałszowanie dokumentu o nadanie polskiego obywatelstwa Ukraince. Kamil B. za podrobienie podpisu szefowej Kancelarii Prezydenta RP został skazany na rok i cztery miesiące ograniczenia wolności i po 30 godzin prac społecznych miesięcznie.