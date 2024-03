Słupski urząd szuka najładniejszych elewacji. Wspólnoty mieszkaniowe mogą zgarnąć kilka tysięcy złotych w konkursie

- W 2019 po raz pierwszy zainicjowaliśmy pomysł, żeby mobilizować wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, które i tak mają plany, żeby rewitalizować swoje zasoby w pięknych, starych kamienicach – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska.

Konkurs skierowany jest do właścicieli budynków mieszkalnych wielorodzinnych, którzy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 r. wykonali remont elewacji budynku wielorodzinnego. Z udziału w Konkursie wyłączone są budynki stanowiące w 100 proc. własność Miasta oraz budynki wyłonione i wyróżnione we wcześniejszych czterech edycjach konkursu.

Celem konkursu jest wyróżnienie budynków, które dzięki remontowi przeprowadzonemu przez wspólnoty odzyskały swój dawny blask z zachowaniem architektonicznych detali.