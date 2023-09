Śmierć w falach Bałtyku w Ustce. Utonął obywatel Ukrainy

- O godzinie 16.21 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na plaży w Ustce naprzeciwko bazy WOPR godzinę wcześniej do wody wszedł mężczyzna narodowości ukraińskiej – mówi Rafał Goeck, rzecznik prasowy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. - To, że mogło coś się stać, zgłosili jego koledzy, którzy utracili z nim kontakt wzrokowy.

Mężczyzna wszedł do wody na plaży niestrzeżonej w czwartek po godzinie 15. Warunki do kąpieli były niesprzyjające – wysoka fala , silne prądy.

W tym sezonie to pierwsza ofiara zdradliwych fal w Ustce. Mężczyzna wszedł do wody w miejscu, gdzie dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń. Na początku lata plażowicze wyciągali tam z wody dwie młode dziewczyny. W tym miejscu plaża jest niestrzeżona. O śmiertelnym zagrożeniu informują tablice ostrzegawcze.

- To tak zwany czarny punkt objętym absolutnym zakazem jakiejkolwiek kąpieli – mówi Jędrzej Walaszek, ratownik Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. - W tym roku mieliśmy około dziesięciu akcji ratowania życia. To i tak niewiele w porównaniu do innych lat. Głównie w tym miejscu i na niestrzeżonej plaży na wschód za „Dajaną”.

Pogoda zachęca do kąpieli, a 15 września jest ostatnim dniem pracy ratowników WOPR na usteckiej plaży.