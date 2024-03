Stawił się na dozór i został zatrzymany przez słupską policję. 37-latek podejrzany o kolejne włamania

Do niecodziennej sytuacji doszło w Komisariacie Policji I w Słupsku. Stawił się tam 37-letni mężczyzna w związku z zastosowanym przez sąd policyjnym dozorem. Nie spodziewał się jednak, że policjanci zgromadzili materiał dowodowy, który wiąże go z kolejnymi przestępstwami. Na dodatek przyjechał samochodem, który wykorzystywał do innych czynów. Nie posiadał też uprawnień do kierowania pojazdem i był w stanie po użyciu alkoholu.

- Pod koniec ubiegłego tygodnia do funkcjonariuszy z Komisariatu Policji I w Słupsku zgłosił się 37-latek, podejrzewany o liczne kradzieże paliwa i kradzieże z włamaniem, wobec którego sąd zastosował policyjny dozór. W trakcie rozmowy z mężczyzną jeden z dzielnicowych zaczął weryfikować zgromadzone materiały w sprawie kradzieży z włamaniem, do której doszło na terenie gminy Redzikowo kilka dni wcześniej – relacjonuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji. - Policjanci przeszukali mężczyznę i znaleźli w jego kieszeni klucz do pojazdu takiej samej marki jak samochód, który był wykorzystany do popełnienia przestępstw na terenie powiatu słupskiego. Mężczyzna zaprzeczył, że przyjechał na komisariat samochodem. Jednak mundurowi dokładnie zweryfikowali zapis z systemu monitorującego i potwierdzili swoje podejrzenia.