Stawka za śmieci na tym samym poziomie. Mieszkańcy Bytowa nie zapłacą więcej

Nie ma podwyżki za wywóz śmieci dla mieszkańców gminy Bytów w roku 2024 roku. Jednym z powodów jest to, że mieszkańcy „wyprodukowali” aż o 650 ton śmieci mniej niż w roku poprzednim.

Opłata śmieciowa na tym samym poziomie

Mimo inflacji, wzrostu cen żywność nie wzrosła opłata za wywóz odpadów. Taką decyzję podjęły władze Bytowa oraz radni.

Przypomnijmy, odbiorem i transportem śmieci zajmuje się spółka Wodociągi Miejskie w Bytowie. - I robi to bardzo dobrze, trzeba przyznać, że poradziła sobie z tym trudnym zadaniem - mówi Leszek Szymczak, radny miejski. - My jako rada mamy realny wpływ na stawki za zagospodarowanie odpadów. Zaoszczędziliśmy, stąd decyzja o braku podwyżki. Mieszkańcy bardzo dobrze segregują odpady i do tego wyprodukowali mniej śmieci niż w latach poprzednich.