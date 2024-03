Więcej zgłoszeń, interwencji i mandatów. Słupska straż miejska podsumowała 2023 rok

W ubiegłym roku, Straż Miejska w Słupsku interweniowała najczęściej w sprawach dotyczących zagrożeń w ruchu drogowym – aż 3680 razy. Strażnicy sporządzali m.in. wnioski do administratorów dróg i osiedli, by prawidłowo oznakowali podwórka i parkingi lub dokonali napraw jezdni. Druga najliczniejsza grupa interwencji to ochrona środowiska i gospodarki odpadami – było ich 518. Mieszkańcy chętnie zgłaszali np. nieprawidłową segregację śmieci, ale strażnicy walczyli również z dzikimi wysypiskami odpadów. Dużo przyjęto również zgłoszeń w sprawie zakłócania porządku publicznego – było ich 256. W sumie, słupska straż miejska podjęła w ubiegłym roku 5221 interwencji – to prawie o dwieście więcej niż w 2022 roku.