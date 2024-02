Świadomy senior to bezpieczny senior. Osoby starsze wiedzą, jak chronić się przed oszustami. Spotkanie z policjantami na SUTW

Uniwersytecka aula wypełniła się po brzegi. Na szyi każdego ze słuchaczy spoczywa charakterystyczna żółta chusta. To uczestnicy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyszli na poniedziałkowy wykład – spotkanie z policjantami, którzy opowiedzieli im, jak chronić się przed próbami oszustw i wyłudzeń.

- Uświadamiamy seniorów, że oszuści, przestępcy, cały czas modyfikują swoje historie, pod którymi próbują wyłudzić, nie tylko od seniorów, oszczędności całego życia. Tych skutecznych prób wyłudzeń jest coraz mniej, dlatego, że w odpowiedni sposób działamy, prowadzimy różnego rodzaju akcje informacyjne. Musimy wziąć też pod uwagę to, że w naszym społeczeństwie są osoby, które są wyłączone z życia publicznego – nie raz na własne życzenie, albo dlatego, że się krępują i nie biorą udziału w takich spotkaniach. Dlatego zawsze apelujemy, żeby seniorzy który dostają od nas ulotki przekazywali je również swoim sąsiadom – mówi Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. - Pamiętajmy, że rozwój technologii cały czas idzie do przodu, dlatego zwracamy uwagę na urządzenia, z których na co dzień ludzie korzystają. Seniorzy zaczynają korzystać z bankowości mobilnej, bankowości internetowej i również przez to narażeni są na różnego rodzaju zagrożenia.