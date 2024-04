Kandydaci na prezydenta Słupska odpowiadali na pytania

- Jest potrzebna symbioza różnych kierunków. W przypadku akademickości współdziałamy z Uniwersytetem Pomorskim w kierunku utworzenia wydziału lekarskiego – powiedziała Krystyna Danilecka-Wojewódzka. - A w przypadku rozwoju turystyki potrzebujemy w mieście dobrego sieciowego hotelu.

- A jakie działania podjęła pani dla Uniwersytetu Pomorskiego – zapytał Paweł Szewczyk.

- Dziękuję za to pytanie. Będziemy organizować kształcenie lekarzy – powtórzyła prezydent Słupska.

Paweł Szewczyk opowiadając na zadane wcześniej pytanie prowadzącego uznał, że konieczny jest rozwój słupskiej uczelni, żeby do miast przyjeżdżali młodzi ludzie. W kwestii turystyki stwierdził, że trzeba opracować strategię razem z Ustką. I że trzeba też postawić na budownictwo mieszkaniowe.

- Czy należy ograniczyć ruch pojazdów w centrum Słupska – brzmiało następne pytanie.

- Z czasem trzeba go wyprowadzać, ale musi to być proces ewolucyjny. Trzeba budować wielopoziomowe parkingi – stwierdził Paweł Szewczyk. - I zakończyć kierunek, aby tereny zielone zamieniać na parkingi – dodał, co było uszczypliwością w stosunku do prezydent Słupska wobec planów budowy parkingu na ul. Mikołajskiej na części terenu żłobka i miejskiego zieleńca.