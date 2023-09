Święta Katarzyna przejdzie lifting. Świątynia w centrum miasta będzie remontowana (WIDEO)

- Dbałość o tradycję i obiekty kulturalne już wielokrotnie przejawiały się w polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości. To troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty. Dziś kolejny jej wyraz. Za każdym razem gdy odwiedzałem region, zgłaszali mi państwo potrzebę odnowy wielu budynków. Dlatego tak bardzo się cieszę, że aż tyle obiektów z regionu bytowskiego uzyskało dofinansowanie z tego programu. Mam nadzieję, że będzie to też motor napędowy dla branży turystycznej – mówi Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu i poseł PiS z regionu.

Teraz w obiektach zabytkowych w całej Polsce mieszczą się przedszkola, szkoły, domy kultury czy urzędy. W regionie jest masa takich miejsc. Zasługują one na troskę i nadanie im nowego życia. Dzięki programowi aż 23 obiekty zostaną poddane renowacji. To dobra wiadomość dla użytkowników tych zabytków i wsparcie dla branży turystycznej.

Region bytowski otrzyma ponad 10 mln zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. To środki na wsparcie obiektów zabytkowych, które służą celom społecznym w regionie.

W Bytowie z pieniędzy Rządowego Programu Odnowy Zabytów odrestaurowany zostanie kościół świętej Katarzyny.

- Świątynia znajduje się w rejestrze zabytków - mówi Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa. - To główny kościół w naszym mieście, także bardzo się cieszymy, że znalazł się na liście inwestycji finansowanych z rządowego programu. Dofinansowanie wynosi ponad 400 tysięcy złotych. Remont będzie obejmował odnowienie elewacji, a także drzwi wejściowych, pieniędzy nie ma wystarczająco duża, aby przeprowadzić kapitalny.

Eklektyczny kościół z lat 1847-1854, zbudowany wg projektu Friedricha August Stülera, na wzór kościoła św. Mateusza w Berlinie. Jest typowym przykładem trójnawowego kościoła halowego. Od północy elewacja nawy środkowej przechodzi w wysoką kwadratową wieżę zamkniętą arkadową galeryjką. Ośmioboczny trzon wieży zwieńczony stożkowym hełmem.

Do 1945 roku funkcjonował jako ewangelicki, pw. św. Elżbiety (niem. Elisabethkirche), po II wojnie światowej, z braku swojego, przejęli go katolicy i od tej pory zmieniono nazwę na św. Katarzyny, które to miano wcześniej nosiła świątynia usytuowana kilkadziesiąt metrów dalej, po której pozostała jedynie gotycka wieża.