Syn oskarżony o znęcanie się nad matką stanął przed sądem. Prokuratura twierdzi, że złamał jej wersalką kręgosłup

W procesie przed Sądem Okręgowym w Słupsku oskarża Prokuratura Rejonowa w Słupsku, która zarzuca 34-letniemu Sławomirowi T. fizyczne i psychiczne znęcanie się nad matką Elżbietą T., czyli osobą najbliższą, które trwało około dwóch lat, bo od sierpnia 2021 roku do lipca 2023 roku.

Domowy oprawca po pijanemu wszczynał awantury, znieważał matkę, wyzywał wulgarnymi słowami, krytykował ją, nieustannie niepokoił, groził jej, izolował, wyrzucał z domu i nie pozwalał wejść, groził jej pozbawieniem życia. Używał także przemocy fizycznej, między innymi uderzał matkę po rękach i twarzy oraz dusił. W lipcu podczas kolejnej awantury doszło do zdarzenia, w wyniku którego pokrzywdzona odniosła ciężkie obrażenia ciała. Sławomir T. przycisnął pokrzywdzoną do ściany wersalką i złamał jej kręgosłup w odcinku szyjnym. W ten sposób spowodował u niej ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ofiara przemocy domowej w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala. Do dzisiaj ma sparaliżowane ręce i nogi.