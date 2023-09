Syreny zawyły w Słupsku i w powiecie, aby oddać hołd młodym strażakom OSP z Żukowa

Trzech innych strażaków odniosło obrażenia. Dwoje z poszkodowanych zostało zabranych do szpitala. Policjanci wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tragicznego wypadku.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że strażacy ochotnicy z Żukowa jechali do śmiertelnego wypadku, który miał miejsce w Małkowie. Około godz. 3:40, podczas dojazdu na miejsce zdarzenia kierowca pojazdu OSP, najprawdopodobniej chcąc ominąć wysepkę, zahaczył o naczepę prawidłowo jadącego tira. W wyniku tej sytuacji auto, którym jechali druhowie OSP, przewróciło się na bok. Śmierć w wypadku poniosły dwie osoby, druhowie OSP - relacjonowała kom. Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

W piątek, 15 września, po godzinie 3 w nocy, rodzeństwo Dargaczów oraz ich koledzy zjawili się w remizie, bo ich jednostka została zadysponowana do wypadku w miejscowości Małkowo. Wsiedli do wozu i ruszyli drogą krajową nr 20. Na miejsce zdarzenia nie dojechali.

W piątek w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i remizach Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce strażacy oddali hołd dwojgu zmarłych tragicznie druhów.

- Punktualnie o godz. 18 we wszystkich trzech jednostkach ratowniczo-gaśniczych w Słupsku, a także w Ustce włączamy sygnały świetlno-dźwiękowe i minutą ciszy oddamy hołd śp. druhnie Karolinie i druhowi Łukaszowi z OSP Żukowo, którzy zginęli dziś w nieszczęśliwym wypadku, jadąc do zdarzenia – mówił mł. Kpt. Piotr Basarab, oficer prasowy PSP w Słupsku.

Do akcji włączyły się także wszystkie jednostki OSP z całego regionu.

Kondolencje bliskim złożył burmistrz Żukowa i Rada Miejska.

- Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci druhny Karoliny Dargacz oraz druha Łukasza Dargacza z OSP Żukowo. Strażacy zginęli, jadąc na ratunek do wypadku, który miał miejsce w Małkowie. W tym trudnym czasie, rodzinie, bliskim i całej społeczności Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie składamy głębokie wyrazy współczucia. Burmistrz Gminy Żukowo - Wojciech Kankowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie - Witold Szmidtke”