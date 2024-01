Szalona premiera i inne spektakle. Zobacz, co możesz w najbliższych miesiącach obejrzeć w słupskim teatrze

Uwaga, premiera

- Chcemy przygotować rozrywkową pozycję skierowaną zarówno do tych, którzy pokolenie temu słuchali muzyki disco polo, jak i tych, dla których ten gatunek jest egzotycznym zjawiskiem kulturowym - informuje NT. Spektakl bierze udział w 30. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Spektakl muzyczny „Jesteś szalona” to opowieść o miłości „podlana” muzyką disco polo w nowych aranżacjach. Historia rozgrywa się na przełomie wieków nad morzem, gdzie każdy się zakochać musi. Dwie pary spotykają się w nadmorskim kurorcie. Sceneria końcówki lat 90., szaleństwo Polski wchodzącej w epokę kapitalizmu, romantyczna atmosfera nadmorskich wakacji – to okoliczności, w których umieścimy naszych bohaterów - czytamy na stronie NT.

Obejrzymy go: 10.02 godz. 19, 11.02 godz. 19, 14-18.02 godz. 19, 21-23.03 godz. 19.

A co przed premierą i po niej?

Możemy wybrać się w dniach 2-4 lutego o godzinie 19 na spektakl „Kora. Falowanie i spadanie” w wykonaniu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.

W terminie 22-25 lutego, 24-26 marca oraz 26-28 kwietnia (zawsze o godzinie 19) warto obejrzeć skomplikowane relacje dwóch niewiernych par małżeńskich, które jeszcze bardziej komplikuje zwariowany recepcjonista. To komedia z momentami musicalowymi, czyli „Akt równoległy” w reżyserii Dominika Nowaka, dyrektora NT.

Pozostajemy w klimacie komediowym, przychodząc do teatru 29 lutego oraz 1-3 marca na „Wieczór kawalerski” w reżyserii Pawła Pitery. To błyskotliwa historia pewnego ślubu, do którego nie doszło.