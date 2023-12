Szczepienia przeciw nowemu wariantowi koronawirusa dostępne w przychodniach

Nie będzie już ani powszechnych, ani mobilnych punktów szczepień. Nikt nie spodziewa się takich tłumów, jak to było w przypadku pierwszej fali pandemii w 2020 roku. Każdy będzie mógł się zaszczepić w swojej przychodni POZ lub każdej innej, która przystąpiła do programu. Szczepienia będą też dostępne w aptekach, choć póki co - na liście aptek w Pomorskiem są tylko cztery punkty. W niektórych przychodniach szczepionki już są, w innych dopiero będą zamawiane.

- Zarówno przychodnie jak i apteki szczepionki zamawiają bezpośrednio z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Nie mamy więc jako NFZ żadnych informacji na temat terminów dostaw. Szczepionki do szczepień są zabezpieczane przez Ministra Zdrowia, a koszt usługi - kwalifikacji do szczepienia i jego wykonania - finansuje NFZ - informuje Monika Kierat, rzecznik prasowa NFZ w Gdańsku.