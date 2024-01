Szkoła Policji w Słupsku szkoli funkcjonariuszy do misji pokojowej w Kosowie

Policjanci, którzy wyjadą do Kosowa to już 36. zmiana kontyngentu. Organizację i administrację misji EULEX prowadzi Unia Europejska. Polscy policjanci stacjonują w bazie w Kosowskiej Mitrovicy. W składzie przygotowujących się do misji policjantów znajdują się kobiety. Do misji przygotowuje się 125 policjantów, w tym 4 policjantki. Dowódcą delegowanych policjantów, którzy wyjadą do Kosowa jest podinsp. Krzysztof Kosiński, a jego zastępcą - podinsp. Bartosz Szynczewski.

Jak informuje słupska Szkoła Policji, przez miesiąc policjanci, pełniący na co dzień służbę w różnych jednostkach, prowadzić będą ćwiczenia zgrywające mające na celu doskonalenie współdziałania w ramach drużyny, plutonu i całej jednostki. Zakres ćwiczeń obejmuje m.in. taktykę działania w pododdziałach zwartych w sytuacji zbiorowego naruszenia porządku.

Policjanci doskonalić będą także współdziałanie podczas poruszania się w terenie zurbanizowanym, w którym występuje zagrożenie bezpośrednim ostrzałem. Program ćwiczeń zawiera również doskonalenie taktyki zatrzymywania i konwojowania osób.