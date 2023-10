Szpital w Słupsku otworzył koperty. Wpłynęła tylko oferta na dostawę robota chirurgicznego

Wybór dostawcy robota operacyjnego nastąpi w drodze przetargu. Do poniedziałku, 9 października, był czas na składanie ofert.

- W dniu 9 października Wojewódzki szpital Specjalistyczny w Słupsku dokonał otwarcia ofert, które wpłynęły w konkursie ofert na zakup robota operacyjnego. W terminie przewidzianym konkursem wpłynęła jedna oferta firmy Synektik SA z Warszawy oferująca robot chirurgiczny firmy Intuitive Surgical Inc., model DAVINCI Xi/IS4000. Oferta opiewa na kwotę 12 996 697,01 zł. Kwota, jaką Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku przeznaczył na sfinansowanie zakupu to 12 047 301,84 zł - informuje Marcin Prusak, rzecznik prasowy słupskiego szpitala.

Po otwarciu oferty do pracy przystąpiła komisja przetargowa, która zobowiązana jest przeprowadzić kilkuetapowe postępowanie.

- Wyniki jej pracy powinniśmy poznać w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Jeśli złożona oferta zostanie wybrana, czas dostarczenia urządzenia przewidziany został na 50 dni od dnia podpisania umowy, co oznacza, że robot operacyjny trafi do słupskiego szpitala jeszcze w tym roku - mówi rzecznik.