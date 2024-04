Szydełko w dłoń i do dzieła. Słupski Emcek zaprasza na warsztaty Anna Czerny-Marecka

Marzysz o pięknym szydełkowanym swetrze, ale tego wyśnionego nie ma akurat w żadnym ze sklepów? Ze Słupskim Ośrodkiem Kultury zrobisz go własnymi rękoma! SOK zaprasza do Emceku na naukę szydełkowania. – Skupimy się na kwadratach babuni, które są tak uniwersalne, że powstaną z nich nie tylko koce, ale też narzutki, torebki i to, o czym tylko sobie zamarzysz - zapewniają organizatorzy.