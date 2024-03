Targi leśne Forest Show Łobez 2024. Pokaz maszyn i konkursy operatorów (ZDJĘCIA)

Forest Show to impreza kierowana przede wszystkim do przedsiębiorców leśnych, drwali, operatorów maszyn leśnych, pracowników Lasów Państwowych oraz wszystkich zainteresowanych techniką leśną. W Łobzie spotkała się cała branża leśna z północnej Polski. To była 20. edycja targów leśnych. Atrakcji nie zabrakło. Był pokazy️ maszyn leśnych, giełda maszyn nowych oraz używanych, strefa dzieci z grami, zabawami i animatorami. Swoje stoiska mieli również leśnicy.