To książka, która uczy, jak uczyć się na błędach. "Metoda czarnej skrzynki" w blogu Anki Czytanki Anna Czerny-Marecka

Każdy popełnia błędy, ale mało kto umie wyciągać z nich wnioski i dzięki temu unikać wpadek w przyszłości. O tym właśnie opowiada książka "Metoda czarnej skrzynki". Jej autor, Matthew Syed, tłumaczy, jak procedury stosowane w transporcie lotniczym można zaimplementować do innych dziedzin życia, na przykład w służbie zdrowia. - To powinna być lektura szkolna - uważa Anna Czerny-Marecka. Zapraszamy do posłuchania nowego odcinka bloga Anki Czytanki.