Tragedia w Kobylnicy. Nie żyje kobieta i jej 8-letni syn

Do olbrzymiej tragedii doszło we wtorek, 25 lipca, w podsłupskiej Kobylnicy na niewielkim osiedlu deweloperskim.

- Dzisiaj około godziny 15.15 otrzymaliśmy zgłoszenie o odnalezieniu w jednym z domów w Kobylnicy dwóch ciał przez jednego z domowników, który wrócił do miejsca swojego zamieszkania. Na miejsce od razu pojechali policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności procesowe. Mundurowi przy udziale techników z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wykonują oględziny, sporządzają dokumentację fotograficzną i zabezpieczają ślady, na podstawie których będą ustalać dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia - informuje młodszy aspirant Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy ofiary śmiertelne to kobieta i jej 8-letni syn. Znalazł ich mąż kobiety po powrocie z pracy. Okoliczności tragedii są ustalane.

To spokojne nowe osiedle. Sąsiedzi się znają, bo osiedle jest małe. Są wstrząśnięci tragedią.

- Znamy się, spotykaliśmy się u siebie w domach, nasze dzieci się przyjaźnią. To znaczy przyjaźniły się, bo nie możemy uwierzyć, że Olusia już nie ma. Jeszcze wczoraj nasi chłopcy grali z nim w piłkę - mówią kobiety. - To radosny chłopiec był, pełen życia...

Podkreślają, że to normalna rodzina.

- To ludzie tacy jak my. Nikt nie przypuszczał, że może dojść do tak olbrzymiej tragedii. Współczujemy jej mężowi i ojcu dziecka. To niewyobrażalne, co musi czuć człowiek, kiedy traci dwie najbliższe sercu osoby... - mówią sąsiedzi.